 الأهلي المصري يعلن مشاركته في كأس العالم للأندية

المصدر: د ب أ

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أعلن النادي الأهلي المصري مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تنطلق فبراير المقبل.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة، إنه تلقي قبل قليل خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يفيد مشاركة فريق الكرة في بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من الأول وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

وأضاف:" يشارك فريق الأهلي في البطولة للمرة الثالثة على التوالي، والثامنة في تاريخ النادي".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد استضافة بطولة كأس العالم للأندية للمغرب ، كما قرر فيفا أيضا زيادة عدد المشاركين في مونديال الأندية إلى 32 فريقا اعتبارا من نسخة المسابقة عام 2025.

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