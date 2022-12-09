 رينارد: لا علاقة لي بانتقال اللاعبين السعوديين للعب خارج البلاد

المصدر: د ب أ

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نفى الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، طلبه لبعض الأندية السعودية تسهيل مهام انتقال عدد من لاعبي المنتخب للعب خارج البلاد بغرض تحسين مستوياتهم الاحترافية بعد انتهاء مشاركتهم بمونديال قطر 2022.

كانت العديد من وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي المحلية قد تناقلت خبر طلب رينارد لاحتراف العديد من نجوم المنتخب خارجياً، كما أفردت صحيفة "فيتو سبورت" التركية اهتمام رينارد باحتراف لاعب خط الوسط محمد كنو في نادي بشكتاش التركي، لاستمرار تألقه بعد الاداء الرائع الذي ظهر به في المونديال .

وأوضح رينارد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" إشاعات كاذبة أنني طلبت من الأندية تسهيل انتقال اللاعبين السعوديين إلى أندية أجنبية، ولا أساس لها. هذا ليس عملي ولا نطاق عملي".

كان المنتخب السعودي أنهى مشواره بمونديال قطر بتذيل ترتيب مجموعته رغم تحقيقه للفوز في أول مبارياته أمام الارجنتين قبل أن يسقط أمام بولندا بهدفين نظيفين، وأمام المكسيك 1 / 2.

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