الجزائر بعشرة لاعبين تخسر أمام السويد ودياً

المصدر: رويترز

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تكبدت الجزائر خسارتها الأولى منذ مارس عندما سقطت 2-صفر أمام السويد في مباراة ودية أقيمت في مالمو اليوم السبت.

ولعب المنتخب الجزائري بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 عقب طرد الظهير الأيسر رامي بن سبعيني لحصوله على الإنذار الثاني، قبل أن يفتتح إميل فورزبيرج التسجيل للسويد من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الأول عقب مخالفة ارتكبها المدافع أحمد توبة.

وعزز فيكتور كلايسون تقدم المنتخب السويدي بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني عقب تمريرة خاطئة من توبة، ليخسر المنتخب الجزائري لأول مرة منذ هزيمته أمام الكاميرون في الجولة الفاصلة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ولم تتأهل السويد أيضا إلى نهائيات كأس العالم التي تنطلق اليوم الأحد في قطر.

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