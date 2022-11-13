أول رد من مرتضى منصور على غلق قناة الزمالك

المصدر: د ب أ

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أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، أن القناة التليفزيونية لناديه لن تغلق، مشيرا إلى أنه مستعد للتحقيق معه شخصيا.

وكانت لجنة الشكاوي واللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، قد قررت فتح تحقيق عاجل في تجاوزات قناة الزمالك.

وذكر المجلس الإعلامي لتنظيم الإعلام المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن اللجنة قد تلقت شكاوى كثيرة من أطراف متعددة ومن لجنة الرصد بالمجلس، حول مخالفات للأكواد الإعلامية، التي صدرت بموافقة جميع العاملين في الوسط الرياضى.

وقال مرتضي منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد :"لست نادما، وقناة الزمالك لن يتم غلقها، وإذا أرادوا محاسبة أي شخص فليحاسبوني لأنني أنا الذي كنت أتحدث في القناة يومي الخميس والجمعة الماضيين".

وأشار إلى أنه تحدث يومين متتاليين حبا في مصر ودعما لها ضد ممن وصفهم بالفاسدين، وقال إنه مستعد لأن يكون الشخص الذي يتم التحقيق معه ومحاسبته.



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