بأكثر من 3 مليار جنيه..الأهلي المصري يعتمد أكبر ميزانية في تاريخه

المصدر: د ب أ

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اعتمد مجلس إدارة الأهلي المصري ميزانية العام المالي المنقضي، وذلك في اجتماعه الذي جرى بالمقر الرئيسي بالقاهرة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي لتواجد محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في رحلة علاجية بفرنسا .

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، إن المجلس أعتمد أكبر ميزانية في تاريخ النادي، حيث بلغت 3 مليارات و87 مليون جنيه، وحققت فائضا قدره 149 مليونًا و853 ألف جنيه.

وأضاف:" قام المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، بعرض الميزانية وأرقامها على مجلس الإدارة بعد اعتمادها من مراقب الحسابات، تلك الميزانية التي عكست جهودًا كبيرة لمجلس الإدارة والقائمين على الملف المالي، والنجاح في تحقيق المعادلة الصعبة بزيادة الإيرادات بما يتواكب مع حجم الانفاقات الكبيرة على النادي وفروعه الأربعة، وكافة فرقه الرياضية في اللعبات المختلفة".

وحرص محمود الخطيب على المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة، الذي جرى بعد ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وناقش خلال الاجتماع الجزء الأبرز والتقرير المالي الخاص بالميزانية والذي جاء إيجابيًّا بشكل كبير.

ووجه الخطيب الشكر لمجلس إدارة النادي على الجهود الكبيرة التي بذلها لتحقيق كل طموحات أعضاء النادي وجماهيره، وخص بالشكر المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والقائمين على الملف المالي، بعدما حققت ميزانية الأهلي فائضًا قدره 149 مليونًا و853 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي الميزانية الأكبر في تاريخ النادي 3 مليارات و87 مليون جنيه.

كما ناقش الخطيب التطورات في فرع التجمع الخامس قبل افتتاحه واستقبال أعضاء النادي. وأبدى سعادة بالغة بالصورة الحضارية التي تم استعراضها من منشآت وملاعب وبنية تحتية.

واعتمد مجلس الأهلي المصري خطة النشاط الرياضي والعمل في العام الجديد، وتم اعتماد مشروع الموازنة لعام 2022/2023، وكذلك الترتيب الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، لتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للأعضاء في كافة الفروع، للانتقال إلى المقر الرئيسي على مدار اليومين اللذين تعقد فيهما الجمعية العمومية.

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