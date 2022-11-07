اتحاد تواركة يفرض التعادل على الوداد في الدوري المغربي

المصدر: رويترز

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فرض اتحاد تواركة الوافد الجديد التعادل السلبي على مضيفه الوداد حامل لقب ومتصدر دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم الأحد.

وبات رصيد الوداد 18 نقطة من ثماني مباريات في الصدارة فيما يأتي تواركة، مفاجأة البطولة، في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

وكان الوداد صاحب أبرز فرصة في الشوط الأول بعد نصف ساعة من البداية عندما سدد المدافع أمين فرحان بقوة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس أيوب الخياطي أبعد الكرة وكذلك متابعة رضا الجعدي.

واقترب الوداد، الذي سانده جمهور غفير، من حسم الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما حصل على ركلة جزاء سددها المهاجم السنغالي بولي جونيور في العارضة ليعود اتحاد تواركة للعاصمة الرباط بتعادل ثمين.

وفي وقت سابق اليوم، سجل ياسين مرسلي هدفا في الوقت القاتل ليمنح أولمبيك خريبكة هدف التعادل 1-1 مع ضيفه اتحاد طنجة.

وأتيحت للفريقين بعض الفرص منذ البداية لكن دون تهديد حقيقي على المرميين.

وتقدم اتحاد طنجة قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى من إسماعيل لغزالي قابلها المهاجم حسن زريبي بضربة رأس في المرمى.

وانتظر خريبكة للدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحرز هدف التعادل عبر مرسلي إثر ركلة ركنية.

وظل أولمبيك خريبكة في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط من ثماني مباريات متقدما بنقطة واحدة عن اتحاد طنجة متذيل الترتيب.

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