مولودية الجزائر يحسم القمة أمام شبيبة القبائل

المصدر: رويترز

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حسم مولودية الجزائر مباراة قمة أمام شبيبة القبائل بفوزه 1-صفر في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم الأحد.

وسجل الطيب حمودي هدف الفوز للمولودية في الدقيقة 31 ليتقدم الفريق للمركز السادس برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات.

ولا يزال شبيبة القبائل في المركز قبل الأخير بخمس نقاط من انتصار وحيد وتعادلين وخمس هزائم.

وهذه المباراة القمة 106 بين الفريقين حيث انتصر شبيبة القبائل في 37 مرة مقابل 30 للمولودية.

وفي مباراة اخرى، تغلب شبيبة الساورة 1-صفر على ضيفه اتحاد خنشلة بهدف أسامة بلطرش من ركلة جزاء في الدقيقة 62 وذلك بعد طرد توسين أومويلي لاعب خنشلة بثلاث دقائق.

ورفع شبيبة الساورة رصيده إلى 11 نقطة من تسع مباريات في المركز 11، بينما ظل خنشلة بالمركز الرابع برصيد 16 نقطة من عشر مباريات.

ويتصدر شباب قسنطية المسابقة برصيد 20 نقطة من تسع مباريات متقدما بفارق نقطة واحدة عن شباب بلوزداد حامل اللقب الذي خاض سبع مباريات.

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