حسنية أغادير يقتنص فوزاً مثيراً من شباب المحمدية بالدوري المغربي

المصدر: د ب أ

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اقتنص حسنية أغادير فوزا مثيرا من ضيفه شباب المحمدية 2 /1 أمس الجمعة في المرحلة الثامنة من الدوري المغربي لكرة القدم، والتي شهدت تعادل أولمبيك آسفي سلبيا مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي.

وعلى ملعب أدرار، تقدم حسنية أغادير بهدف عن طريق يوسف مهري من ضربة جزاء في الدقيقة 19، لكن بعد ثمان دقائق فقط أدرك أسامة المليوي التعادل للفريق الضيف.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أحرز عزيز قايدي هدف الفوز القاتل لحسنية أغادير.

ورفع هذا الفوز رصيد حسنية أغادير إلى 11 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن شباب المحمدية صاحب المركز الثامن.

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