للمرة الـ 35 في تاريخه..الفيصلي يتوج بطلا للدوري الأردني

المصدر: رويترز

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حقق الفيصلي لقب دوري المحترفين الأردني لكرة القدم بعدما فاز على الجزيرة 4-صفر في الجولة الأخيرة للمسابقة اليوم الجمعة.

وفاز الفيصلي بلقب الدوري للمرة 35 ليعزز رقمه القياسي مقابل 17 لقبا للوحدات.

وأنهى الفريق الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما فاز في 15 مباراة وخسر مباراة واحدة فقط هذا الموسم، بفارق نقطة واحدة عن الوحدات والحسين إربد، كما كان هجومه الأقوى بتسجيله 46 هدفا.

واستعاد الفيصلي لقب الدوري الغائب منذ عام 2019 بعد تتويج الرمثا والوحدات في الموسمين الماضيين.

وأنهى الرمثا بطل النسخة السابقة، الدوري في المركز السادس برصيد 26 نقطة، فيما هبط الجزيرة بعد قبوعه بالمركز الأخير إذ فاز في ثلاث مرات فقط من 22 مباراة.

وسيطر الفيصلي على مجريات اللقاء ضد الجزيرة منذ البداية، وتقدم في الدقيقة 20 عن طريق سالم العجالين.

وفي الشوط الثاني، سجل أمين الشناينة الهدف الثاني في الدقيقة 60.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، سجل البديل يوسف الرواشدة الهدف الثالث، بينما اختتم حاتم الروشدي أهداف فريقه في الدقيقة 92.

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