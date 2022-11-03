استقالة حسام البدري من تدريب وفاق سطيف المتعثر مالياً

المصدر: رويترز

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أعلن المصري حسام البدري، مدرب وفاق سطيف، أمس الأربعاء، استقالته من منصبه بسبب مشكلات مالية للنادي المنافس في الدوري الجزائري لكرة القدم، لكنه سيرحل بعد أسبوع واحد، وليس بشكل فوري.

وقال البدري في مؤتمر صحفي أمس إنه سيترك منصبه بعدما يحل فريقه ضيفا على باردو المقررة بعد أسبوع واحد.

ونقلت إذاعة محلية عن البدري، الذي تولى المسؤولية في يوليو الماضي خلفا للصربي داركو نوفيتش، قوله إن القرار جاء نتيجة استحالة العمل في ظل المشكلات المالية الحالية.

ويعاني سطيف، الذي يحتل المركز السابع في الدوري برصيد 12 نقطة من ثماني مباريات، من أزمة مالية خانقة بسبب تجميد رصيد النادي، إذ يطالب الرئيس السابق فهد حلفاية بأموال مستحقة.

وذكرت تقارير أن لاعبي وفاق سطيف غابوا عن المران أمس، من أجل الضغط للحصول على مستحقاتهم المالية.

وأكد إبراهيم العرباوي، المدير الرياضي للنادي، استحالة مواصلة الإدارة مهامها في هذه الظروف، معتبرا الاستقالة القرار الأنسب.

ويستضيف وفاق سطيف، الذي يتأخر بخمس نقاط عن القمة، منافسه هلال شلغوم العيد يوم السبت قبل أن يحل ضيفا على باردو يوم الأربعاء.

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