كأس الجزائر تعود بعد تعليقها ثلاث سنوات

المصدر: د ب أ

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حدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم 15 نوفمبر الجاري موعدا لإجراء قرعة الدور الأول من مسابقة كأس الجزائر، التي تعود للواجهة بعد تعليقها لثلاث سنوات.

وتنطلق المسابقة على المستوى الولائي ثم الجهوي لتصل إلى دور الـ 64، والذي سيشهد مشاركة أندية دوري المحترفين.

ويعد نادي شباب بلوزداد آخر من توج بلقب المسابقة بعد فوزه على شبيبة بجاية بهدفين دون رد في نهائي نسخة 2019.

من جهة أخرى، كشف الاتحاد الجزائري في بيان له أمس الاثنين قبول مكتبه التنفيذي استقالة محمد لاسات، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما، بعد فشل الفريق في التأهل نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي تقام العام المقبل بالمغرب، إلى جانب عدم تجديد عقود أعضاء الجهازين الفني لمنتخبي أقل من 20 عاما، و18 عاما.

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