منتخب الجزائر يدرس عدة عروض لإقامة مباراة ودية يوم 16 نوفمبر

المصدر: رويترز

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يدرس الاتحاد الجزائري لكرة القدم أربعة عروض لاختيار المنافس المقبل لمواجهة المنتخب الوطني لخوض مباراة ودية يوم 16 نوفمبر المقبل منها من بوركينا فاسو وجنوب افريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يرغب في مواجهة منتخب افريقي في المباراة المقبلة وذلك بالملعب الأولمبي الجديد بوهران.

وأضافت الوكالة الجزائرية نقلا مصدر بالاتحاد المحلي للعبة ان الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال بلماضي سيفحص حالة أرضية ملعب وهران قبل اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن وانه في حال تعذر إجراء المباراة بملعب وهران الجديد، ستقام المباراة على استاد الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وكان الاتحاد الجزائري أعلن يوم الأربعاء الماضي عن مواجهة المنتخب الجزائري لنظيره السويدي وديا يوم 19 نوفمبر في مالمو.

وتم نقل المباراة لتقام بالمدينة السويدية، بعدما تعذر إقامتها في مدينتي مرسيليا ولوهافر بفرنسا، بسبب رفض السلطات الأمنية هناك.

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