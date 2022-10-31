جراحة في الأنف لمحمد عبد المنعم مدافع الأهلي المصري
اكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي المصري، أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق، أجرى جراحة إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف تحت إشراف أحد الأساتذة المتخصصين في جراحة الوجه والفكين.
وذكر طبيب الأهلي المصري في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الاثنين أن محمد عبدالمنعم سيبدأ تدريبات منفردة بعد خمسة أيام من الجراحة، على أن يعود للانتظام في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.
وأضاف أنه اطمئن علي حالة اللاعب بعد خضوعه لجراحة، قبل العودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
واوضح أن المالي اليو ديانج لاعب الوسط واصل تدريباته التأهيلية على ملعب التتش، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في مباراة كأس السوبر المصري، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات.
ويخضع ديانج لتدريبات تأهيلية داخل مقر النادي بالجزيرة وتحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
وخاض اللاعب المالي تدريباته المنفردة على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم، استعدادًا لمباراة الداخلية التي تقام في الخامسة مساء بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.