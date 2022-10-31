جراحة في الأنف لمحمد عبد المنعم مدافع الأهلي المصري

المصدر: د ب أ

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اكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي المصري، أن محمد ‏عبد المنعم مدافع الفريق، أجرى جراحة إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين في جراحة الوجه والفكين.‏

وذكر طبيب الأهلي المصري في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الاثنين أن محمد عبدالمنعم سيبدأ تدريبات منفردة بعد خمسة أيام من الجراحة، على أن يعود ‏للانتظام في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.‏

وأضاف أنه اطمئن علي حالة اللاعب بعد خضوعه لجراحة، قبل العودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏

واوضح أن المالي اليو ديانج لاعب الوسط واصل تدريباته التأهيلية على ملعب ‏التتش، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق في مباراة كأس ‏السوبر المصري، التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ‏بالإمارات.‏

ويخضع ديانج لتدريبات تأهيلية داخل مقر النادي بالجزيرة وتحت إشراف الجهاز الطبي ‏بالنادي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏

وخاض اللاعب المالي تدريباته المنفردة على هامش المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم، ‏استعدادًا لمباراة الداخلية التي تقام في الخامسة مساء بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة ‏الثالثة في بطولة الدوري الممتاز.‏

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