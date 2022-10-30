ألميريا الإسباني يواجه النصر السعودي وديا في الرياض

المصدر: د ب أ

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن مواجهة ودية تجمع فريق النصر السعودي وألميريا الإسباني في التاسع من ديسمبر المقبل.

وكتب آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي بشبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "تم الاتفاق إن شاء الله بين نادي النصر وألميريا على مباراة يوم 9 ديسمبر في الرياض".

وستكون مواجهة النصر هي الثانية التي يلتقي فيها ألميريا الإسباني مع فريق سعودي، بعد أن خسر أمام الهلال 1/ 2 خلال لقاء ودي في أغسطس الماضي.

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