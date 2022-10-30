النصر السعودي يتفق على تجديد عقد عبد المجيد الصليهم

المصدر: د ب أ

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كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الأحد أن إدارة نادي النصر فتحت ملف تجديد عقد لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم الذي يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل.

ونقلت صحيفة "الرياضية" اليوم الاحد عن مصادر خاصة قولها "ان الطرفين اجتمعا قبل أقل من شهر، وأبدى اللاعب رغبته في الاستمرار مع الفريق، بعقد جديد، مدته ثلاثة مواسم، بعد الاتفاق مبدئيًّا عليه." ويُنتظر أن يتمَّ الاتفاق رسميًّا على كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة.

وانضم عبد المجيد الصليهم البالغ من العمر 28 عاما، إلى صفوف النصر في يناير 2019، قادما من الشباب، بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وخاض عبد المجيد الصليهم مع النصر، 60 مباراة في جميع المسابقات الرسمية، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين فقط.



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