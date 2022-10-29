الرجاء يهزم الفتح بهدف من نيران صديقة

المصدر: رويترز

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احتاج الرجاء البيضاوي لهدف مبكر من نيران صديقة ليفوز بصعوبة 1-صفر على ضيفه الفتح الرباطي في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم الرجاء للمركز الثامن بتسع نقاط بينما تلقى الفتح الرباطي أول هزيمة ليتراجع للمركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وضغط الرجاء المساند بجماهير غفيرة من البداية خاصة في ظل دفع المدرب التونسي منذر الكبير بتشكيلة هجومية، حيث مرر الظهير محمد ناهيري الكرة للمدافع والقائد المهدي الباسل بالخطأ في مرماه.

وبحث الفتح العودة في النتيجة لكن محاولاته الهجومية افتقدت للفعالية أمام صلابة دفاع الرجاء.

وتحسن أداء الفتح في الشوط الثاني ليهدد مرمى الحارس الجزائري جايا مرباح عبر محاولات من أمين عزري ثم انفرد حمزة الحنوري الذي سدد بمحاذاة القائم الأيمن ثم عاد ليسدد ضربة رأس مرت فوق العارضة.

ورد الرجاء في اخر ربع ساعة عبر محاولة للمهاجم سفيان بنجديدة بعد تمريرة عرضية من زكريا حدراف لكن التسديدة ذهبت بعيدا عن المرمى ثم مرت تسديدة اخرى للبديل وليد الصبار وانفراد البديل الاخر عبد الرؤوف بنغيت بعيدا عن المرمى. (تغطية صحفية للنشرة العربية محمد لمسيح

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