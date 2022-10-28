الجيش الملكي ينفرد بصدارة الدوري المغربي بـ "هدف قاتل" في حسنية أغادير

المصدر: رويترز

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سجل الجيش الملكي هدفا قاتلا ليفوز 2-1 على ضيفه حسنية أغادير وينفرد بصدارة دوري المحترفين المغربي لكرة القدم أمس الخميس.

ضغط الجيش، الذي سانده قرابة 30 ألف مشجع، ليفتتح التسجيل بعد مرور ربع ساعة بعد تمريرة في العمق من المدافع ألبرتو بورجيس و تمريرة بينية من لمين دياكيتي لتصل للجناح الأيسر آدم النفاتي الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء.

وغاب رد فعل الفريق الزائر ليتبارى لاعبو الجيش في إهدار الفرص السانحة.

وسجل الجيش هدفا ثانيا في الدقيقة 53 بواسطة المهاجم حمزة أكمان لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وأدرك حسنية أغادير التعادل في الدقيقة 69 بواسطة المهاجم يوسف مهري من ركلة جزاء تسبب فيها المدافع محمد مفيد.

وضغط الجيش بكل ثقله لتفادي ثالث تعادل على التوالي واستعادة تقدمه وهو ما نجح فيه بعد ركلة حرة نفذها رضا سليم في الوقت المحتسب بدل ضائع وأبعدها الحارس هشام المجهد وتابعها البديل جوزيف جنادو بعد تحضير من القائد ربيع حريمات.

وبهذا الفوز الثالث في آخر خمس مباريات انفرد الجيش الملكي بالصدارة رافعا رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات، متقدما بنقطة واحدة على الوداد حامل اللقب الذي سيواجه مضيفه مولودية وجدة اليوم السبت.

في المقابل تجرع حسنية أغادير الهزيمة الثالثة تواليا ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى، انتظر نهضة بركان حتى الثواني الأخيرة ليحقق أول انتصار له هذا الموسم بعد سبع مباريات بعدما فاز بصعوبة بالغة 1-صفر على ضيفه أولمبيك خريبكة الذي لعب بعشرة لاعبين لأكثر من نصف ساعة.

ضغط نهضة بركان منذ بداية المباراة وأتيحت للاعبيه عدة فرص لافتتاح التسجيل في ظل يقظة الدفاع وحارس مرمى الفريق الزائر.

ولعب أولمبيك خريبكة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 بعد طرد أيمن العوني لحصوله على إنذارين.

ونزل نهضة بركان بثقله فيما تبقى من زمن اللقاء وكاد أن يحرز هدف التقدم في الدقيقة 72 من ضربة رأس للمهاجم الشرقي البحري لكن اللاعب ياسين مرسيل أبعد الخطر من على خط المرمى.

وحصل نهضة بركان على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت المحتسب بدل ضائع بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد ليحرز منها القائد يوسفو دايو هدف الانتصار.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء بعد نهاية المباراة للبديل زهير الهاشمي بعد احتجاجات قوية من أولمبيك خريبكة.

وصعد نهضة بركان بعد هذا الفوز الأول للمركز 13 برصيد ست نقاط بينما ظل أولمبيك خريبكة في المركز 15 وقبل الأخير برصيد نقطتين بعدما تجرع الهزيمة الثالثة تواليا.

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