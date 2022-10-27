الرياض تستضيف نهائيات كأس السوبر الإسبانية يناير المقبل

المصدر: رويترز

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‬ستعود الرياض لاستضافة نهائيات كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم مطلع العام المقبل بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وبلنسية وريال بيتيس.

وأعلن الاتحاد الإسباني للعبة في بيان اليوم الخميس أن العاصمة السعودية ستستضيف المسابقة في الفترة من 11 إلى 15 يناير في استاد الملك فهد.

وسيلتقي ريال مدريد بطل الدوري مع بلنسية في قبل النهائي، فيما يلعب ريال بيتيس بطل كأس الملك مع برشلونة في المواجهة الأخرى.

واستضافت السعودية أول نسخة لكأس السوبر الإسبانية بعد تغيير نظامها لتشمل أربعة أندية في 2020 حين تفوق ريال مدريد بركلات الترجيح على أتليتيكو مدريد.

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