النصر السعودي يسدد 20 مليون ريال للبرازيلي جوليانو قبل يناير

المصدر: د ب أ

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يستعد نادي النصر السعودي لسداد 20 مليون ريال للبرازيلي جوليانو دي باولا، تمثل إجمالي مستحقاته لدى النادي، وذلك قبل بداية فترة الانتقالات الشتوية في أول يناير المقبل.

ونقلت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الخميس عن مصدر لم تكشف عن هويته، القول "سيتم رفع عقوبة منع القيد عن النصر مباشرة في حال التسديد، والقرار معروف منذ شهر".

وحصل جوليانو على حكم قضائي من غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النصر السعودي يقضي باستحقاقه أربعة ملايين ونصف المليون يورو، (ما يعادل 20 مليون و400 ألف ريال)، قيمة رواتب العام الأخير من عقده، الذي فسخه من طرف واحد بسبب عدم تسلم رواتبه.

يذكر أن النادي العاصمي يواجه عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين المحترفين ثلاث فترات مقبلة نتيجة مستحقات نادي جالطة سراي التركي في صفقة البرازيلي مايكون بيريرا مدافع الفريق.

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