السعودية تكتفي بالتعادل مع ألبانيا استعدادا لكأس العالم

المصدر: د ب أ

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تعادل المنتخب السعودي 1 / 1 مع نظيره الألباني، في المباراة الودية التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا اللقاء الودي ضمن معسكر منتخب السعودية المقام حاليًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادًا لنهائيات كأس العالم "قطر 2022".

وسجل هدف منتخب السعودية اللاعب صالح الشهري من ركلة جزاء في الدقيقة 42، قبل أن يدرك المنتخب الألباني التعادل في الدقيقة 48.

وكان منتخب السعودية استهل ودياته في معسكر أبوظبي بالفوز على منتخب مقدونيا الشمالية بهدف نظيف يوم السبت الماضي.

ورفض الفرنسي إيرفي رينار، المدير الفني لمنتخب السعودية إذاعة المباراة كما منع وسائل الإعلام من متابعة اللقاء الودي لفرض مزيد من السرية على استعدادات المنتخب للمونديال، وذلك على غرار ما قام به في مباراة مقدونيا الشمالية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي 3 وديات أخرى في معسكر أبوظبي أمام كل من منتخبات هندوراس، أيسلندا وبنما، على أن يختتم ودياته بمواجهة منتخب كرواتيا في العاصمة الرياض يوم 16 نوفمبر المقبل.

ويلعب منتخب السعودية في المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم برفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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