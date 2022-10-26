لأول مرة في تاريخه..منتخب مصر يتأهل لكأس العالم للكرة الشاطئية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية 5-4 على منتخب المغرب اليوم الأربعاء ضمن منافسات قبل نهائي بطولة أفريقيا لكرة القدم ليتأهل لنهائي البطولة المقامة في موزامبيق ولكأس العالم لأول مرة في تاريخه.

وقلبت مصر تأخرها بهدفين في بداية اللقاء لتقدم بنتيجة 3-2، قبل أن تعود المغرب لاحقا وتتقدم بنتيجة 4-3، لكن المنتخب المصري حسم المباراة المثيرة لصالحه بنتيجة 5-4.

وتلعب مصر أمام السنغال، التي تفوقت على موزامبيق بنتيجة 3-2، في المباراة النهائية بعد غد الجمعة.

وسيكون النهائي إعادة لمباراة دور المجموعات التي خسرتها مصر بنتيجة 6-4 أمام السنغال.

ولم يسبق لمصر التأهل لكأس العالم للكرة الشاطئية من قبل أو التأهل لنهائي بطولة أفريقيا.

وحصدت مصر أربع ميداليات برونزية في بطولة أفريقيا للكرة الشاطئية أعوام 2006 و2011 و2016 و2018.

ولم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن الدولة المستضيفة لكأس العالم حتى الآن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز