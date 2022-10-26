مرتضى منصور يطالب الزمالك بالفوز أمام الأهلي بكأس السوبر المصري

المصدر: د ب أ

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أجرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، اتصالات ببعثة الفريق المتواجدة في مدينة العين بالإمارات للاطمئنان على جميع أفرادها قبل مباراة الأهلي المقبلة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر لها يوم الجمعة المقبل بستاد هزاع بن زايد.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك اليوم الاربعاء، أن مرتضي منصور أطمئن علي البعثة وجاهزيتها للمباراة وطالبهم بإسعاد جماهيرهم وتحقيق الفوز.

كما تواجد أمير مرتضى المشرف على الكرة في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب طحنون بن محمد في مدينة العين الإماراتية ، وحرص على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالتدريب واحتياجات الفريق.

ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا للثنائية (الدوري وكأس مصر) في الموسم قبل الماضي (2020 / 2021)، فيما يلعب الأهلي المباراة بعدما حل في وصافة كلتا المسابقتين.

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