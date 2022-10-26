شباب بلوزداد يرفض تلقي هزيمته الأولى هذا الموسم بالدوري الجزائري أمام وفاق سطيف

المصدر: د ب أ

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حرم شباب بلوزداد، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، مضيفه وفاق سطيف من فوزه الثاني على التوالي بعدما تعادل معه 1/1 أمس الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الجزائري لكرة القدم.

وسمحت هذه النتيجة لشباب بلوزداد بتقاسم المركز الثاني مع اتحاد الجزائر واتحاد خنشلة برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن النادي الرياضي القسنطيني المتصدر، مقابل 12 نقطة لوفاق سطيف الذي يحتل المركز السابع.

وكان وفاق سطيف يسير نحو الحاق الخسارة الأولى في الموسم بشباب بلوزداد، الذي سجل خمسة انتصارات متتالية، بعدما افتتح له نجمه أحمد قندوسي باب التسجيل في الدقيقة 53، لكن البديل عبد الرحمن بورديم، عادل النتيجة لشباب بلوزداد في الدقيقة 87.

يذكر أن شباب بلوزداد تنتظره ثلاث مباريات مؤجلة، مقابل مباراة واحدة لوفاق سطيف.

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