وزارة الرياضة تدقق في حسابات اتحاد الكرة الجزائري

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفادت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر اليوم الثلاثاء بأن الجهة المسؤولة عن التفتيش التابعة لها باشرت عملية مراقبة وتفتيش معمق لتسيير الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وذكرت الوزارة في بيان لها :"مواصلة لتطبيق برنامج الجهة المسؤولة عن التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2022، باشرت لجنة تفتيش مكونة من مفتشين مركزيين يوم الأحد، بعملية مراقبة وتفتيش معمق لتسيير الاتحاد الجزائري لكرة القدم".

وأوضحت الوزارة أن عمليات التفتيش والمراقبة ستخص الروابط التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم على غرار رابطة دوري المحترفين، ورابطة دوري الهواة، والرابطات الجهوية.

كما أبرزت الوزارة أن عمليات التفتيش والمراقبة ستشمل "التسيير الإداري والمالي والمحاسباتي لهذه الهيئات الرياضية".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز