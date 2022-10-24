لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم تعقد اجتماعها بالبصرة

المصدر: د ب أ

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عقدت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعا في أحد فنادق مدينة البصرة العراقية على هامش قرعة خليجي 25.

وترأس الاجتماع اليمني حميد الشيباني رئيس اللجنة، في حضور الإماراتي محمد هزام الظاهري نائب رئيس اللجنة، وبتواجد أعضاء اللجنة، وهم البحريني راشد الزعبي والكويتي صلاح القناعي والقطري أحمد الحرمي والسعودي خالد المقرن والعماني قتيبة الغيلاني والعراقي شهاب أحمد.

وخلال الاجتماع تم الاطلاع على جاهزية المنشآت الرياضية لاستضافة البطولة ومقار إقامة المنتخبات المشاركة من خلال الفنادق المرشحة للاستضافة.

كما ناقشت اللجنة آلية اجراء القرعة وفقاً للمادة الخامسة من لائحة المسابقات، حيث سيتم الاعتماد على التصنيف الأخير للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتوزيع مستويات المنتخبات المشاركة عند اجراء القرعة والمقرر لها صباح غداً الثلاثاء.

وأكدت اللجنة دعمها الكامل لإنجاح إقامة البطولة في العراق وفق الظروف الممكنة مشيدة بالجهود المبذولة من العراقيين لاستضافة البطولة ، مع المطالبة بوجود تسهيلات لدخول للمشجعين لحضور فعاليات البطولة.

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