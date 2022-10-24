محمد بن سلمان يستقبل المنتخب السعودي المشارك في المونديال

المصدر: واس

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طالب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لاعبي المنتخب السعودي بأن يستمتعوا بمباريات مونديال قطر التي يشارك فيها الأخضر، وأن يؤدوا مباريات المجموعة دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر في أدائهم الطبيعي.

اجاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي، في مكتبه بجدة، الأحد، لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري.

وحضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، وياسر بن حسن المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويستعد منتخب السعودية لخوض غمار منافسات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر الشهر المقبل.

وقدم الأمير محمد بن سلمان للجميع التهنئة بمناسبة التأهل لكأس العالم، منوهاً بالدور المستمر والجهد المبذول لضمان التأهل.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بمرحلة المجموعات للمونديال، برفقة منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على صعوبة المجموعة التي يتواجد بها المنتخب السعودي في كأس العالم، موضحاً أنه ليس متوقعاً من المنتخب تحقيق نتائج كبيرة، لكن الدعوات معهم والجميع يتابع أولاً بأول.

فيما رفع وزير الرياضة الشكر لولي العهد على الدعم المتواصل، منوهاً بأداء اللاعبين خلال التصفيات، حيث كانوا على قدر المسؤولية، متأملاً أن يكملوا هذه المسيرة في تمثيل المنتخب في كأس العالم.

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