الشهري يقود السعودية للفوز على مقدونيا الشمالية وديا

المصدر: رويترز

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أحرز صالح الشهري هدفا قبل النهاية بخمس دقائق ليقود السعودية للفوز 1-صفر على مقدونيا الشمالية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم في قطر الشهر المقبل.

ويخوض المنتخب السعودي المرحلة الثالثة من إعداده لكأس العالم في أبوظبي، حيث خاض مباراة اليوم في استاد مدينة زايد الرياضية.

واعتمد الفرنسي إيرفي رينار مدرب السعودية على تشكيلين مختلفين، حيث لعبت المجموعة الأولى 60 دقيقة وأكملت المجموعة الثانية اخر نصف ساعة من المباراة.

وتخوض السعودية مباريات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة الصعبة مع الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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