السيب العماني بطلاً لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

المصدر: رويترز

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أحرز السيب العماني لقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالفوز 3-صفر على كوالالمبور الماليزي صاحب الأرض في المباراة النهائية للمسابقة القارية اليوم السبت.

وتقدم السيب بهدفين بعد مرور 37 دقيقة من البداية بواسطة علي البوسعيدي وعبد العزيز المقبالي.

وحسم محسن الغساني انتصار الفريق العماني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 69 بعد مجهود فردي.

وألحق السيب بمنافسه الماليزي خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، وأصبح أول فريق عماني يحرز اللقب.

وقال دانييل أجيبولا لاعب السيب لمحطة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية "مباراة رائعة استعدينا لها بشكل فردي وجماعي".

وأضاف اللاعب النيجيري "كنا الأفضل بوضوح في الشوط الأول ولعبنا بشكل أفضل وكوالالمبور فريق جيد، لكن كان لدينا خطة وكنا الأفضل... هذه الكأس من أجل الجماهير".

وجاء الهدف الأول بواسطة البوسعيدي بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن في الدقيقة 22.

ونجح المقبالي مهاجم منتخب سلطنة عمان في إضافة الهدف الثاني بضربة رأس من مدى قريب ليضع الفريق العماني على طريق الانتصار.

وسجل الغساني الهدف الثالث بعدما توغل من الجانب الأيسر وسدد كرة من زاوية ضيقة داخل مرمى أصحاب الأرض.

واستمرت هيمنة العرب على الصعود أعلى منصة التتويج في كأس الاتحاد منذ 2004 وكان الاستثناء فقط عن طريق ناساف من أوزبكستان في 2011 وجوهور دار التعظيم الماليزي في 2015.

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