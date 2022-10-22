الجيش الملكي يواصل إهدار النقاط ويتقاسم صدارة الدوري المغربي مع الفتح الرباطي

المصدر: رويترز

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واصل الجيش الملكي إهدار النقاط واكتفى بالتعادل 1-1 مع مضيفه شباب المحمدية، ليتقاسم الصدارة مع الفتح الرباطي في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم أمس الجمعة.

كان الجيش الملكي الأفضل في الشوط الأول وسدد المهاجم حمزة إكمان كرة أبعدها الحارس، ثم ارتطمت بالعارضة في الدقيقة التاسعة، وسجل هدفا ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 25.

وتقدم شباب المحمدية في الدقيقة 37 من ركلة جزاء نفذها المهاجم البديل أسامة المليوي.

وبعد ركلة ركنية ارتطمت بالقائم نجح أصحاب الضيافة في إدراك التعادل بضربة رأس للمدافع أديلسون مونتيرو في الدقيقة 64.

وبهذا التعادل الثاني على التوالي يتساوى مع جاره الفتح الرباطي في القمة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، لكن الجيش الملكي يتقدم بفارق الأهداف.

ويحتل شباب المحمدية المركز الثامن برصيد ثماني نقاط.

ويبتعد الوداد، صاحب المركز الثالث وبطل آخر موسمين، بنقطة واحدة عن الصدارة قبل قمة الدار البيضاء أمام غريمه الرجاء، المتعثر في المركز 12 بست نقاط، يوم الأحد.

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