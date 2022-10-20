هدف متأخر يهدي الرجاء الفوز على حسنية أغادير بالدوري المغربي

المصدر: رويترز

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سجل الرجاء الرياضي هدفا في اللحظات الأخيرة لينتزع فوزا مثيرا بنتيجة 1-صفر على حساب ضيفه حسنية أغادير أمس الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم أقيمت على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

وغابت الفرص الحقيقية عن أجواء الشوط الأول وكانت أبرز محاولة لصاحب الأرض والجمهور في الدقيقة 31 بضربة رأس من روجر أهولو القادم من توجو مرت بمحاذاة العارضة.

ولعب حسنية أغادير بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 بعد طرد لاعب ليتحسن أداء أصحاب الأرض الذين ساندهم جمهور غفير.

وبينما كانت المباراة تسير لنهايتها مع الوصول للدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع حصل البديل محمود بن تايك على ركلة جزاء مثيرة ثم احتسابها بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد.

وتقدم الرجاء وصيف بطل الموسم الماضي إلى المركز 12 رافعا رصيده الى ست نقاط بعد أن حقق فوزه الأول هذا الموسم، وذلك قبل خوضه مباراة القمة أمام الوداد بينما تعرض حسنية أغادير للهزيمة الثانية ليتراجع الى المركز السابع برصيد ثماني نقاط.

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