بُعيد تخلي بادو الزاكي عنه.. اتحاد طنجة ينتزع أول نقطة بالدوري المغربي هذا الموسم بتعادله مع الوداد

المصدر: رويترز

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انتزع فريق اتحاد طنجة، متذيل الترتيب، أول نقطة له هذا الموسم بعد أن فرض التعادل السلبي على ضيفه الوداد الرياضي حامل اللقب أمس الأربعاء باستاد طنجة في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

وجرت المباراة بدون جمهور بسبب عقوبة تأديبية بحق جماهير الفريق صاحب الأرض بعد أحداث شغب في مباراته الأخيرة أمام الفتح الرباطي.

وسنحت ابرز فرصة للوداد، المنتشي بفوز كبير 6-صفر على ضيفه ريفرز يونايتد النيجيري بدوري أبطال أفريقيا يوم الأحد الماضي، بعد مرور ست دقائق اثر تسديدة رضا الجعدي التي ارتطمت بالقائم الأيمن.

ورد اتحاد طنجة، الذي غاب عنه المدرب السابق بادو الزاكي بعد تركه منصبه بالتراضي وقاده المدرب المساعد حسن فاضل، بعد اربع دقائق اثر انفراد المهاجم عبدو اتشباو بالحارس احمد رضي التكناوتي الذي أبعد الكرة.

ولعب الوداد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51 بعد طرد بديع أوك اثر تدخل خشن وبعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

وأصبح اتحاد طنجة هو الأخطر بعد التفوق العددي وهدد مرمى الوداد في اكثر من مناسبة لكن النتيجة ظلت على حالها.

وبهذا التعادل، تراجع الوداد الى المركز الثالث برصيد 11 متأخرا بنقطة واحدة عن المتصدر الفتح الرباطي الذي لعب مباراة اكثر.

بينما ظل اتحاد طنجة في المركز السادس عشر والأخير برصيد نقطة واحدة.

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