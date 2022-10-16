منتخب مصر يتوج بطلا لكأس العالم للأطفال لأول مرة في تاريخه

المصدر: د ب أ

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توج المنتخب المصري بلقب بطولة كأس العالم للأطفال التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة بعد الفوز على منتخب باكستان وصيف بطل النسخة الماضية ، 4 /3 بركلات الجزاء الترجيحية خلال المباراة النهائية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي .

فيما توج منتخب البرازيل بلقب فئة الفتيات بعد الفوز على كولومبيا في المباراة النهائية بنتيجة 4 /صفر.

وجرت المنافسات في حديقة الأكسجين بالمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر وسط أجواءً حماسية وحضور جماهيري كبير من مختلف الجنسيات .

وشارك في كأس العالم للأطفال بنسختها الرابعة 28 فريقا من 25 دولة ، بواقع 15 فريقا من الفتيان و 13 فريقا من الفتيات ، من بينها عشرة فرق تضم أطفالا لاجئين أو نازحين ، وتم توزيع الفرق على خمس مجموعات منها مجموعتان للإناث وثلاث مجموعات للذكور .

وحقق الفريق المصري إنجازا رائعا بحفاظه على نظافة شباكه في كل مباريات البطولة منها أربع مباريات في دور المجموعات ، وثلاث مباريات في الأدوار الإقصائية ..لينال حارسه علي محمد جائزة أفضل حارس مرمى في الدورة .

وجاء تأهل الفراعنة بعد تصدر المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه منتخبات البرازيل وإنجلترا وتنزانيا والهند بالعلامة الكاملة 12 نقطة من أربع مباريات ، ليواجه البوسنة في دور الثمانية ، حيث تغلب عليه 3 /صفر .

وفي نصف النهائي تخطى الفريق المصري عقبة نظيره البوروندي العنيد بركلات الترجيح 4 /3 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي ، حيث سجل لاعبه عبد الله سلام ركلة الجزاء الحاسمة بعد تصدي الحارس علي محمد علي لركلة الترجيح الرابعة للفريق المنافس .

وكرر الفريق المصري نفس السيناريو في النهائي أمام باكستان بالتعادل السلبي في الوقت الأصلي ، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي تألق فيها الحارس أيضا وتصدى للركلة الرابعة ليهدي الفريق اللقب التاريخي .

فيما جاء تأهل فتيات البرازيل إلى النهائي بعد تخطي عقبة منتخب الفلبين في الدور نصف النهائي بنتيجة 3 /1 بركلات الجزاء بعد التعادل بدون أهداف في الوقت الأصلي ..فيما تأهل منتخب كولومبيا إلى المباراة النهائية على حساب منتخب بوليفيا بفوزه عليه بثلاثية نظيفة.

وعبر زياد فتحي، قائد فريق مصر للشباب عن سعادته البالغة بفوز منتخب بلاده بلقب البطولة قائلا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "نحن سعداء جدًا بالفوز بكأس العالم للأطفال، إنه لأمر رائع أننا نقطف ثمار عملنا الجاد".

وأضاف : "لقد كانت تجربتنا في قطر لا تُنسى، ويُحزننا أن نفارق أصدقائنا الجدد هنا من جميع أنحاء العالم ، ونشكر الجماهير المصرية وكل الجاليات العربية التي ساندتنا حتى نجحنا في التتويج باللقب" .

الجدير بالذكر، أن النسخة الأولى من كأس العالم للأطفال كانت قد أقيمت في جنوب إفريقيا عام 2010، ومن ثم استضافتها البرازيل عام 2014، ثم موسكو عام 2018.

وعلى هامش منافسات البطولة انضم الأطفال إلى ورش عمل فنية، وشاركوا في جلسات مؤتمر الدفاع عن حقوق الأطفال لتسليط الضوء على الظروف القاسية التي يواجهها هؤلاء الشباب ممن يعيشون بلا مأوى من جميع أنحاء العالم.

كما شهد اليوم الأخير من بطولة كأس العالم للأطفال انعقاد الجمعية العامة لكأس العالم للأطفال وتوقيع وثيقة "العهد القطري"، وحفلًا ختاميًا.

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