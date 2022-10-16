المنتخب السعودي يتوجه إلى أبوظبي استعدادا لمونديال قطر

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتوجه بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الى العاصمة الإماراتية اليوم الأحد على متن طائرة خاصة لخوض معسكر مغلق ضمن المرحلة قبل الأخيرة من الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022 التي تنطلق في قطر يوم 20 نوفمبر المقبل.

ونقلت صحيفة "الرياضية" اليوم الاحد عن مصادر لم تكشف عنها، قولها"أن إدارة المنتخب أوفدت قبل أيام مصعب العلوان، منسق العلاقات العامة، إلى أبو ظبي من أجل ترتيب الإجراءات الخاصة بالمعسكر، الذي ينطلق غدا الاثنين ويستمر حتى العاشر من نوفمبر المقبل".

وقد تمَّ تحديد الغرف الخاصة بأفراد البعثة، ومواعيد التدريبات التي ستُجرى على الملعب الخاص بالفندق.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، استدعى 32 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبد الحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبد الإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبد الله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبد الله رديف، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان.

ويلعب المنتخب السعودي خلال المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي لمونديال قطر، خمس مباريات ودية، أمام مقدونيا في 22 أكتوبر، وألبانيا وهندوراس يومي 26 و30 من الشهر ذاته ، ثم يواجه أيسلندا في السادس من نوفمبر المقبل وبعدها بأربعة أيام يلاقي بنما.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة من المونديال إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز