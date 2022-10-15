الأهلي يكرر فوزه على الاتحاد المنستيري ويتقدم في أبطال أفريقيا

المصدر: رويترز

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كرر الأهلي المصري تفوقه على الاتحاد المنستيري التونسي وانتصر 3-صفر في إياب دور 32 ليبلغ دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم السبت.

وتفوق الأهلي 4-صفر في مجموع المباراتين بعد الفوز ذهابا في تونس بهدف دون رد.

وتقدم أحمد عبد القادر بهدف مبكر للأهلي بعد ربع ساعة، ثم أضاف حمدي فتحي هدفين بواقع هدف في كل شوط ليضمن لصاحب الأرض الفوز.

وكان الأهلي قد بلغ نهائي دوري الأبطال قبل أن يخسر أمام الوداد المغربي.

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