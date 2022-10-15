بلوزداد الجزائري يبلغ دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة توالياً

المصدر: د ب أ

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بلغ شباب بلوزداد الجزائري دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب تغلبه على ضيفه جوليبا باماكو المالي 2/صفر، في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب الثامن من مايو بمدينة سطيف شرقي الجزائر، في إياب الدور التمهيدي الثاني.

كان شباب بلوزداد خسر ذهابا بنتيجة 2/1، ليتأهل للدور المقبل بنتيجة 3/2، في مجموع المباراتين.

وهي المرة الثالثة على التوالي، التي يبلغ فيها شباب بلوزداد دور مجموعات دوري الأبطال.

سجل ميلود ربيعي، الهدف الأول لبلوزداد، وأضاف البديل عبد الرحمن بورديم، الهدف الثاني في الدقيقة 79.

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