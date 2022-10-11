الاتحاد يتعادل مع ضمك ويتقدم لوصافة الدوري السعودي

المصدر: رويترز

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ارتقى الاتحاد لوصافة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رغم تعادله 1-1 مع ضمك اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن مباريات الجولة السابعة.

ووصل الاتحاد للنقطة 15، ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف عن الطائي، ومتأخرا بأربع نقاط عن الشباب متصدر المسابقة.

أما ضمك فرفع رصيده للنقطة 12 في المركز السابع.

وسيطر الاتحاد على مجريات المباراة منذ بدايتها، وكاد عبد الرزاق حمد الله أن يفتتح التهديف للضيوف في الدقيقة الثانية، لكن تسديدته اصطدمت بالمدافعين وذهبت بعيدا عن المرمى.

وضرب رومارينيو القائم الأيمن لضمك في الدقيقة التاسعة، قبل أن تأتي أخطر فرص الشوط في الدقيقة 32 بعدما سدد مروان الصحفي كرة اصطدمت في نفس القائم وعادت لكورونادو الذي سدد في العارضة.

ورد ضمك وهدد مرمى الاتحاد لأول مرة في الدقيقة 40 عن طريق أحمد زين، لكن مارسيلو جروهي أبعد الكرة.

وقبل نهاية الشوط، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، نجح حمد الله في تعويض فرصته، وحول ركنية كورونادو برأسه في مرمى مصطفى زغبة.

وفي الشوط الثاني، أهدر كورونادو انفرادا بالمرمى بعدما سدد كرة رائعة مرت بجوار القائم الأيمن، ليدفع ثمنها غاليا، إذ تعادل ضمك بعدها بدقيقة.

وسجل برونو دوارتي من رأسية جميلة في الدقيقة 67 خدعت جروهي.

واهتزت شباك جروهي للمرة الثانية في الدوري بعدما استقبل هدفا من الفتح في المباراة الماضية.

ويستضيف الاتحاد فريق الوحدة في الجولة المقبلة، فيما يحل ضمك ضيفا على العدالة.

*أبها يلحق بالتعاون الهزيمة الأولى

وفاز أبها 3-1 على التعاون، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ليلحق بالتعاون هزيمته الأولى في الموسم.

ورفع أبها رصيده للنقطة السابعة ليرتقي للمركز العاشر، أما التعاون فتوقف رصيده عند النقطة 14 ويحتل المركز الخامس.

وكان أشرف المهديوي صاحب التهديد الأول للتعاون على مرمى الضيوف بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 19.

وحاول ليندر تاوامبا في الدقيقة 24 لكن عارضة أبها تصدت لتسديدته الصاروخية.

إلا أن أبها لم يصمد أكثر من 44 دقيقة واستقبل هدفا برأسية الهداف الكاميروني.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون بعد عرقلة فهد الرشيدي من الحارس ديفيز إيباسي، لكنها أُلغيت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

وفي الدقيقة 57 أرسل صالح العمري عرضية أرضية حولها زكريا سامي في الشباك ليدرك التعادل لأبها.

ونجح فيليبي كايسيدو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 71.

ووسط اندفاع التعاون بحثا عن التعادل، سجل سعد السلولي ثالث أهداف أبها في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحقق أبها فوزه الأول بعد خمس مباريات لم يعرف فيها طعم الفوز.

ويحل التعاون ضيفا على الاتفاق في الجولة المقبلة، كما يستضيف الباطن فريق أبها.

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