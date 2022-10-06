موعد قرعة الموسم الجديد للدوري المصري

المصدر: د ب أ

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حددت رابطة الأندية المصرية الأحد المقبل موعداً لإجراء قرعة الموسم الجديد من الدوري المحلي لكرة القدم موسم 2022 - 2023.

وذكر المركز الإعلامي للرابطة، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تجرى قرعة النسخة الجديدة من الدوري المصري يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري.

ويشارك في النسخة الجديدة من بطولة الدوري المصري 18 نادياً هم الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والإسماعيلي والاتحاد وسموحة وفاركو وغزل المحلة

والمقاولون العرب وأسوان والداخلية وحرس الحدود وطلائع الجيش وفيوتشر والبنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وإنبي.

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