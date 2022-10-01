الجزائر تترشح لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2025

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري عبد الرزاق سبقاق، اليوم السبت، ترشح بلاده لاستضافة نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، بدلا من غينيا.

وكان باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم( كاف)، كشف اليوم السبت في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد في العاصمة الجزائرية، عن فتح باب الترشح أمام الدول الراغبة في تنظيم نسخة عام 2025، مؤكدا أن غينيا لم تكن جاهزة لاستضافة هذه البطولة.

وقال سبقاق، في تصريح للصحفيين قبل انطلاق قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر بين 13 يناير والرابع من فبراير المقبلين: " بعد سحب تنظيم كان 2025 من غينيا، الجزائر ستقدم ملف ترشحها كغيرها من الدول لتنظيم هذه البطولة".

وأضاف: " ليس هناك فرق بين أمم أفريقيا وبطولة المحليين، الجزائر استضافت في الفترة الأخيرة العديد من البطولات والمسابقات منها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وبطولة أفريقيا للجودو والبطولة العربية للسباحة".

وتابع: " رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكد لموتسيبي، أن الجزائر باستطاعتها تنظيم أية تظاهرة أفريقية، وأن إمكانيات الجزائر ستكون تحت تصرف الكاف".

يذكر أن الجزائر استضافت مرة واحدة الكان، وكان ذلك عام 1990، عندما توجت بلقبها القاري الأول.



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