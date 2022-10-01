الجيش الملكي يسحق "الجديدي" برباعية ويتصدر الدوري المغربي

المصدر: رويترز

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سحق فريق الجيش الملكي ضيفه الدفاع الجديدي 4-1 باستاد مولاي عبد الله بالرباط في افتتاح الجولة الرابعة من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم أمس الجمعة.

وهذا هو الفوز الثالث هذا الموسم للجيش الملكي، لينفرد بصدارة الترتيب، رافعا رصيده إلى عشر نقاط، بينما تعرض الدفاع الجديدي للهزيمة الثانية ليتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز السابع.

وتقدم الجيش الملكي بعد مرور سبع دقائق من ركلة جزاء حصل عليها الجناح رضا سليم ونفذها بنجاح.

وبعدها بثلاث دقائق، ارتكب محمد شنوف حارس مرمى الجديدي خطأ فادحا في إبعاد الكرة استغله المهاجم جوزيف كنادو وأحرز الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وقلص الفريق الزائر الفارق في الدقيقة 38 من ركلة جزاء سددها بنجاح المهاجم الكيني مسعود جمعة لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-1.

وعزز البديل آدم النفاتي تقدم الجيش في الدقيقة 63 بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء ثم عاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه بعدها بست دقائق اثر تمريرة بينية من سليم وتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي مباراة أقيمت في وقت لاحق، تعادل شباب المحمدية مع ضيفه الرجاء الرياضي بدون أهداف.

ورفع شباب المحمدية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، بينما يحتل الرجاء المركز 11 برصيد ثلاث نقاط.

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