هلال الشابة يعود إلى الدوري الممتاز التونسي بقرار من الـ "كاس"

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إعادة فريق هلال الشابة إلى الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم استجابة لقرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس)، الذي صدر أمس الخميس.

وخاض هلال الشابة آخر مبارياته الموسم الماضي ضد النادي الإفريقي وخسر بهدف نظيف، ما أدى إلى هبوطه إلى الدرجة الثانية، لكنه قدم شكوى ضد حضور رئيس الإفريقي يوسف العلمي المباراة على الرغم من صدور عقوبة تأديبية ضده وطالب بالتالي بمنحه نقاط الفوز.

ورفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الشكوى وأقرت نتيجة المباراة، ما دفع الشابة إلى الطعن ضده لدى "كاس"، والتي أصدرت قرارها بعد سلسلة من جلسات التقاضي، بإعادة الفريق إلى الدوري الممتاز إلى حين ترتيب جلسة خلال أسابيع لإصدار حكمها النهائي.

ويأتي القرار عشية انطلاق الجولة الأولى للدوري الذي يلعب بنظام المجموعتين.

وقرر الاتحاد إدماج هلال الشابة في المجموعة الأولى وإجراء مباريات فاصلة لتحديد الفريق الثاني الذي سيصعد إلى المجموعة الثانية.

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