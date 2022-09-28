البنزرتي: لم استطع رفض عرض تدريب مولودية الجزائر

المصدر: رويترز

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قال فوزي البنزرتي المدرب الجديد لمولودية الجزائر المنافس في دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء انه لم يستطع رفض عرض تدريب الفريق.

وسيتولى المدرب التونسي المخضرم المسؤولية حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود إمكانية للتجديد، خلفا للبوسني فاروق هادجيبيتش الذي تمت إقالته بعد البداية المتعثرة للفريق في الدوري.

ويحتل مولودية الجزائر المركز العاشر بخمس نقاط من أربع مباريات متأخرا بثماني نقاط عن شباب قسنطينة المتصدر.

ووصل شيخ المدربين العرب إلى الجزائر وكان في استقباله رئيس النادي محمد حكيم حاج رجم ومدير النادي فيصل باجي.

وقال البنزرتي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء في استاد 5 جويلية الأولمبي "عندما اتصل بي رئيس النادي حاج رجم شعرت بالمحبة في حديثه وكذلك تمسكه بي من خلال لغة خطابه لذلك لم استطع أن أرفض".

وأضاف"منذ مدة طويلة وأن أرغب في التدريب في الجزائر لكن لم تسنح لي الفرصة. توصلي لاتفاق مع مولودية الجزائر يعني انني حققت هذه الرغبة.

"المولودية من الفرق العملاقة في المغرب العربي".

ورحل البنزرتي عن الرجاء المغربي الأسبوع الماضي بعد البداية السيئة في أول ثلاث مباريات في الدوري المغربي إذ تعادل في مناسبتين وخسر مرة واحدة.

وكان البنزرتي (72 عاما) قريبا من تدريب الأفريقي التونسي لكنه لم يتوصل لاتفاق مع النادي بسبب مطالبه المالية.

وسبق للمدرب التونسي تدريب الترجي والنجم الساحلي واتحاد المنستير والصفاقسي بالإضافة إلى الوداد المغربي.

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