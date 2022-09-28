مصر تفوز على ليبيريا ودياً

المصدر: د ب أ

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فاز المنتخب المصري لكرة القدم على ضيفه منتخب ليبيريا 3 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما أمس الثلاثاء في إطار استعداداتهما لاستئناف التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله عمر مرموش في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد عبد المنعم الهدف الثاني في الدقيقة 57 ثم سجل أحمد حسن كوكا الهدف الثالث للمنتخب المصري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات مع منتخبات مالاوي وغينيا وإثيوبيا.

ويتواجد منتخب ليبيريا في المجموعة الـ11 مع منتخبي المغرب وجنوب أفريقيا بعد استبعاد زيمبابوي من التصفيات.

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