المغرب يتعادل سلبياً مع باراغواي في إسبانيا استعداداً للمونديال

المصدر: رويترز

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تعادل منتخب المغرب لكرة القدم سلبيا مع باراغواي في مباراة دولية ودية أقيمت في إشبيلية في إسبانيا استعدادا لمشاركة "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها قطر في نوفمبر المقبل.

كان منتخب المغرب قد فاز قبل أربعة أيام 2-صفر على تشيلي، حيث حافظ المدرب الجديد للمغرب وليد الركراكي على تسعة لاعبين في التشكيلة مقابل إجراء تغيرين باشراك أمين حارث مكان سليم أملاح وريان مايي مكان يوسف النصيري.

وجد المنتخب المغربي صعوبة كبيرة لفرض أسلوب لعبه في ظل حسن انتشار لاعبي منتخب باراغواي الذين لم يتركوا أي مساحة وكانوا يتقنون الهجمات المرتدة السريعة.

ورغم كثرة الأخطاء في التمرير باعتراف المدرب الركراكي، أتيحت للمغرب ثلاث فرص لهز الشباك بداية من الدقيقة العاشرة بعد تبادل سريع للكرة وتمريرة بينية من أشرف حكيمي نحو مايي الذي سدد من مدى قريب كرة أبعدها الحارس ثم أحد المدافعين.

ومن هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 35 سدد عز الدين أوناحي كرة أبعدها الحارس على مرتين قبل أن يسدد حارث بعد خمس دقائق بجوار القائم الأيسر.

وتحسن أداء المغرب نسبيا في الشوط الثاني. فبعد مرور دقيقتين أهدر مايي انفرادا بضربة رأس في يد الحارس ليستمر بحث الفريق المغربي عن فك شفرة صلابة دفاع باراجواي ليختبر حكيم زياش التسديد من بعيد في الدقيقة 59 لكن القائم الأيسر أبعد الخطر.

وسجل منتخب المغرب هدفا بعد ثلاث دقائق أخرى لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

وتألق ياسين بونو حارس المغرب في التصدي لبعض الفرص الخطيرة.

وسيلعب منتخب المغرب في مجموعة صعبة تضم بلجيكا وكرواتيا و كندا في كأس العالم.

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