فوزي البنزرتي مدربا جديدا لمولودية الجزائر

المصدر: د ب أ

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وقع المدرب التونسي فوزي البنزرتي على عقد مع إدارة نادي مولودية الجزائر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد.

وأعلن النادي الجزائري عن العقد اليوم الأحد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وهذا رابع فريق يقوده المدرب المخضرم في خلال عام واحد، بعد أن كان قاد الاتحاد المنستيري إلى وصافة الدوري التونسي لكرة القدم في الموسم الكروي الماضي ثم تولى قيادة فريق أهلي بنغازي الليبي في منافسات مرحلة التتويج بالدوري الليبي.

ووقع البنزرتي عقدا مع الرجاء البيضاوي المغربي في تموز/يوليو الماضي لكن غادر منصبه بعد شهرين فقط بسبب تعثر نتائج الفريق ليحل محله رسميا أمس مواطنه المدرب المنذر الكبير.

وسيباشر البنزرتي مهامه التدريبية مع المولودية القابع في المركز العاشر بالدوري الجزائري، بعد غد الثلاثاء، وفق ما أعلن النادي.



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