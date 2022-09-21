بعد بداية سيئة للموسم..الرجاء المغربي ينفصل عن البنزرتي بالتراضي

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الرجاء الرياضي انفصاله بالتراضي عن مدربه التونسي فوزي البنزرتي اليوم الاربعاء بعد اصرار الاخير على الرحيل بعد بداية غير موفقة لدوري المحترفين المغربي لكرة القدم عجز فيها وصيف البطل عن تحقيق أي انتصار واكتفى بتعادلين مخيبين للآمال على أرضه.

وقال الرجاء في بيان رسمي عبر حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه توصل لاتفاق مع المدرب فوزي البنزرتي يقضي بفسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وأوضح الرجاء ان رئيسه عزيز البدراوي عقد اجتماع امتد لأكثر من ثلاث ساعات مع البنزرتي من أجل اقناعه بالعدول عن هذا القرار إلا ان الأخير أصر على الرحيل لأسباب شخصية.

وبجانب الانفصال عن البنزرتي، قرر الرجاء انهاء مهمة اللجنة الفنية والتي تضم المدربين هلال الطير وعبد الآله فهمي.

وكان البنزرتي انتقد اداء عدة لاعبين جدد نافيا ان يكون قد اشرف على التعاقدات وموضحا انه مستعد للرحيل ان كان ذلك سيصب في مصلحة الفريق.

وجمع الرجاء نقطتين من ثلاث مباريات بينما يتصدر الوداد مع ثلاث فرق اخرى جدول الترتيب برصيد سبع نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز