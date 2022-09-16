الأهلي المصري يضم سعد "ميسي" ويواصل تعزيز هجومه

المصدر: رويترز

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تعاقد الأهلي، أكثر الأندية تتويجا بالألقاب في مصر وأفريقيا، اليوم الخميس مع الجناح مصطفى سعد (ميسي) من سيراميكا كليوباترا لمدة خمسة أعوام.

وأصبح سعد (21 عاما) ثالث صفقة يبرمها الأهلي لتعزيز هجومه بعد شادي حسين، القادم من سيراميكا كليوباترا أيضا، والبرازيلي برونو سافيو.

وخاض سعد، لاعب منتخب مصر الأولمبي، 41 مباراة في الموسم الماضي بجميع المسابقات وسجل ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وقال سعد لموقع الأهلي على الانترنت "حققت حلم الطفولة بارتداء قميص الأهلي".

وأضاف "جاهز لخوض التحدي والقتال من أجل نيل ثقة الجهاز الفني والتتويج ببطولات".

وأكد استعداده للعب في مركز الجناح أو صانع ألعاب وفقا لرؤية المدرب الجديد مارسيلو كولر.

وقرر الأهلي تعزيز صفوفه بعد موسم محبط خسر خلاله لقبي الدوري والكأس المحليين لصالح غريمه الزمالك، كما خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، واستغنى عن المدربين بيتسو موسيماني وريكاردو سواريش خلال أشهر قليلة.

وتابع ميسي "الأهلي يدخل كل موسم جديد بحثا عن الفوز بألقاب وسأبذل أقصى جهد لإثبات نفسي ونجاحي سيكون بوابة الانضمام للمنتخب الوطني".

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