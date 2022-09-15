المنتخب السعودي يحضر للمونديال بثماني مباريات ودية.. تعرف عليها

المصدر: رويترز

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واصلت السعودية الإعلان عن المزيد من المباريات الودية استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الجاري، حيث وصل العدد الإجمالي إلى ثماني مباريات خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

وكما سبق أن أعلن الاتحاد السعودي ستكون البداية مع الإكوادور يوم 23 من الشهر الجاري ثم بعدها بأربعة أيام مع الولايات المتحدة.

وستلعب السعودية ثلاث مباريات في الشهر المقبل أمام مقدونيا وألبانيا وهندوراس أيام 23 و26 و30 على الترتيب وكلها في أبوظبي.

وستكون المباريات الثلاث في نوفمبر، كما تم الإعلان سابقا، أمام أيسلندا وبنما وكرواتيا أيام 6 و10 و16، بحيث تكون أول مباراتين في أبوظبي والثالثة في الرياض مع المنتخب الذي بلغ نهائي النسخة الماضية من كأس العالم.

وخاضت السعودية مباراتين وديتين في يونيو الجاري استعدادا لكأس العالم أيضا وخسرت بنفس النتيجة 1-صفر أمام المنتخبين القادمين من أمريكا الجنوبية وهما كولومبيا وفنزويلا.

وتبدأ السعودية مشوارها في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة أمام الأرجنتين في 22 نوفمبر تشرين الثاني، وقبل اللعب مع بولندا ثم المكسيك في الجولتين الثانية والثالثة على الترتيب.

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