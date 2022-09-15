الشباب يعزز صدارته للدوري السعودي بفوز على العدالة

المصدر: د ب أ

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فاز الشباب على مضيفه العدالة 1 / صفر، أمس الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وسجل كارلوس جونيور هدف المباراة الوحيد للشباب في الدقيقة الثالثة.

ورفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال، حامل اللقب وصاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا في المرحلة ذاتها أمام الوحدة.

على الجانب الأخر، يحتل العدالة المركز الخامس عشر (قبل الأخير) برصيد نقطة واحدة.

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