الأهلي المصري يتعاقد مع البرازيلي سافيو لثلاثة مواسم

المصدر: رويترز

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أعلن الأهلي المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم البرازيلي برونو سافيو لمدة ثلاثة مواسم قادمة.

وقال بطل أفريقيا عشر مرات عبر موقعه على الإنترنت إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أعلن انضمام سافيو مهاجم بوليفار البوليفي إلى صفوف الأهلي لمدة ثلاثة مواسم قادمة مع أحقية النادي في مد التعاقد لموسم رابع.

وأشار النادي إلى أن توفيق أنهى كافة الأمور الإدارية والمالية مع سافيو وناديه.

وانضم سافيو (28 عاما) الذي يجيد اللعب رأس حربة أو جناح إلى بوليفار هذا العام قادما من جواراني البرازيلي.

وخلال موسم 2021-2022 خاض سافيو 31 مباراة مع بوليفار بجميع المسابقات وسجل 16 هدفا وصنع أربع تمريرات حاسمة في أفضل مواسمه على الإطلاق.

ويسعى الأهلي، الذي عين السويسري مارسيلو كولر مدربا جديدا الأسبوع الماضي، لتعزيز صفوفه بعد خسارة لقبي الدوري والكأس المحليين لصالح غريمه الزمالك، كما خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي الموسم الماضي.

وخاض سافيو 17 مباراة فقط بالدوري البرازيلي مع فريقي أمريكا مينيرو وأفاي وسجل هدفا واحدا، بينما شارك في أربع مباريات بكأس ليبرتادوريس لأبطال أمريكا الجنوبية وأحرز هدفين بقميص بوليفار.

وأعاره أمريكا مينيرو إلى عدة أندية من 2017-2021 منها إسترا الكرواتي قبل أن يضمه جواراني بالدرجة الثانية، وخاض معه 70 مباراة وسجل 15 هدفا كما قدم 11 تمريرة حاسمة.

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