نهضة بركان يتوج بـكأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه

المصدر: د ب أ

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توج فريق نهضة بركان المغربي بلقب كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه على مواطنه الوداد 2 / صفر، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت.

وأضاف نهضة بركان لقب السوبر للقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) والذي توج به الموسم الماضي بعد فوزه في النهائي على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بضربات الترجيح، متغلبا على الوداد صاحب لقب دوري أبطال أفريقيا والذي توج به على حساب الأهلي المصري بفوزه عليه 2 / صفر في مايو الماضي.

ونجح بطل الكونفيدرالية في التغلب على الوداد مجددا في مباراة نهائية، بعدما سبق له الفوز عليه في نهائي كأس العرش المغربي في يوليو الماضي.

وسبق لنهضة بركان خوض مباراة السوبر الأفريقي، حينما خسر في نسخة 2021 أمام الأهلي المصري صفر / 2 في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقدم نهضة بركان عن طريق لاعبه الشرقي البحري في الدقيقة 32، قبل أن يضيف زميله سفيان المودن الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

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